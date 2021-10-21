قريبا.. إطلاق منصة رقمية لتعزيز حقوق الطفل

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة. عن مشروع إطلاق منصة رقمية قريبا لفائدة شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل.

وأوضحت شرفي لدى إشرافها، رفقة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالنيابة صورية حسن. على لقاء نظم لإثراء هذا المشروع. أن الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة ستطلق قريبا هذه المنصة الرقمية.

وأبرزت أن المنصة التي سيتم إطلاقها بالتنسيق مع اليونيسف، ستكون بمثابة فضاء للتواصل بين شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل. وتهدف إلى التعريف بالشبكة ومهامها، والتطرق لمختلف المواضيع المرتبطة بمجال الطفولة.

كما ستكون هذه المنصة الرقمية فرصة لتبادل التجارب والمعلومات فيما بين الحركة الجمعوية. وتسمح لها بتنظيم عملها أكثر في الميدان بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.

وذكرت بأن شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التي تم تنصيبها سنة 2018 على مستوى الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة. تضم حاليا حوالي 160 جمعية تنشط على مستوى مختلف ولايات الوطن.