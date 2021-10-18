قريبا.. إطلاق منصة رقمية للتوظيف في سوناطراك

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم إطلاق منصة رقمية لعملية التوظيف في مجمع سوناطراك قريبا. وجاء هذا الإعلان خلال مراسيم توقيع إتفاقية التوظيف بالنظام الجديد مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب بيان الوزارة المنصة تتضمن عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل حصرياً. وذلك على الانترنت لصالح المؤسسات الكبيرة عبر منصة إلكترونية خاصة بالوكالة.

وسيتم الشروع في العمل بهذه المنصة لفترة تجريبية مع سوناطراك كشركة رائدة لمدة تقدر 3 أشهر على أن يعمم استعمالها بداية 2022 على مختلف الشركات الكبرى.

وتعتبر هذه المنصة الاولى من نوعها على المستوى الوطني سيشرع العمل بها مع سوناطراك في مرحلتها الأولى. بالإضافة إلى ان الهدف منها هو إضفاء شفافية أكثر ومرونة في التعامل مع احتياجات التوظيف لسوناطراك بما يتناسب مع المهارات المطلوبة لكل منصب عمل.

وقال عرقاب على هامش توقيع الإتفاقية هذه الارضية ستمكن من اضفاء مرونة اكثر وكذا تخفيف اجراءات التوظيف في القطاع خاصة في سوناطراك.

وتم اليوم التوقيع على اتفاقية إطار تتضمن إدارة عروض العمل في إطار الخدمة الرقمية الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل. وذلك بحضور كل من وسيط الجمهورية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية. وكذا رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز.