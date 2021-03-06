قريبا.. إعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة “العمومي الإيجاري”

قرر محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، إعادةالانطلاق قريبا في جميع البرامج السكنية من صيغة “العمومي الإيجاري”

وباشر اليوم السبت، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن و العمران والمدينة، الوزير اجتماعا ضم الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان.

كما حضر الاجتماع، المدير العام للسكن، والمديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.

وكذا المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالة عدل.

بالإضافة الى مدراء الترقية و التسيير العقاري و مدراء التعمير لولايات “وهران، سكيكدة، تلمسان”.

وهذا كونها ولايات عرفت نسبة كبيرة من الورشات السكنية المتوقفة وغير المنطلقة من صيغة “العمومي الإيجاري”.

ويهدف الاجتماع لإعادة الانطلاق في البرامج السكنية المتوقفة بهذه الولايات التي تعرف عدة مشاكل إدارية وتقنية والمتضرر هو المواطن.

وناقش الوزير مع المدراء كل النقاط العالقة التي تعيق انطلاق هذه المشاريع.

كما قرر الوزير، أن يتم الانطلاق في كل مشاريع التهيئة الابتدائية والثانوية قبل أن تصل نسبة الإنجاز 50 %.

وهذا حتى يتم تسليم السكنات في الآجال المحددة، وأن لا يكون تأخر في التسليم بسبب أشغال التهيئة.

كما طلب من المدراء إعداد برنامج خاص بإعادة انطلاق جميع البرامج السكنية من صيغة “العمومي الإيجاري”.

وتستثنى البرامج محل خصومة قضائية، أو لم يتم بعد تحديد أرضياتها، ليتم متابعتها شهريا للانطلاق فيها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة.

كما أمر الوزير بتنصيب لجنة مشكلة من إطارات المفتشية العامة لوزارة السكن وإطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير.

وكذا الهندسة المعمارية والبناء على التوالي وهذا حتى تتابع هذه الورشات وتكون تحت وصاية الوزير مباشرة.