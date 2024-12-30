قريبا.. إعادة بعث منجمي الذهب لتيراك وأمسميسا بتمنراست

قال الرئيس المدير العام للمجمع المنجمي الصناعي “سونارام”، بلقاسم سلطاني، في حديثه عن الاستغلال الصناعي للذهب، أنه يتوقع “ارتفاع انتاج الذهب في الجزائر خلال السنوات المقبلة لاسيما بعد إعادة بعث منجمي الذهب لـتيراك وأمسميسا بولاية تمنراست قريبا بعد توقف لأكثر من 10 سنوات”.

وأكد سلطاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسليم حوالي 46 رخصة خلال سنة 2024 للمؤسسات الراغبة في الاستغلال. لافتا إلى أن الانتاج الوطني من هذا المعدن الثمين بلغ منذ سنة 2022 إلى غاية ديسمبر 2024، أكثر من 351 كلغ.

أما بخصوص مدى تقدم المشاريع المنجمية الكبرى المهيكلة، أكد سلطاني أنها تشهد وتيرة جد متقدمة. وتسير وفقا للأهداف المسطرة لها وحسب دراسات الجدوى الخاصة بها مؤكدا أنها ستسلم في آجالها المحددة.

ويتعلق الأمر بمنجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف) ومنجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة (تبسة) ومنجم الزنك والرصاص. بتالة حمزة- واد أميزور (بجاية).

وتابع ذات المسؤول بأن المجمع سيعمل على تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل إنجاز هذه المشاريع المهيكلة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة انجازها بـ”السرعة القصوى” بالنظر لأثرها البالغ على الاقتصاد الوطني.

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