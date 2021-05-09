قريبا.. إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة في المؤسسات

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن الشروع قريبا في إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة في المؤسسات.

وقال جراد إن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية، قامت بوضع مدونة أخلاقية خاصة بها.

على غرار مصالح الضرائب والجمارك والشرطة وكذا قطاعات التعليم العالي والعدالة والصحة وغيرها

غير أن هذه المواثيق والمدونات ستبقى دون جدوى، ما لم تعزز بآليات للرقابة في مقاربة شاملة للوقاية من الفساد ومكافحته.

وسيتم تشكيل فوج عمل من أساتذة جامعيين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات، يتكفل بإعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة بالمؤسسات العمومية.

وسيتم إعداد المشروع على ضوء المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم الدراسي.

وسيكون هذا الميثاق بمثابة دليل، يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري.

كما سيشكل في المستقبل مادة تعليمية، تدرج ضمن مختلف البرامج التعليمية.