قريبا.. إعفاء مواطني هذه الدولة من تأشيرة شنغن

قالت السلطات الكويتية إن البلاد تتوقع إعفاءها من متطلبات تأشيرة شنغن قريبًا.

وفي معرض إعلانه عن التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في هذا الشأن، قال وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيى. إن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي جارية.

وشدد نفس الشيء على أن مثل هذه الاتفاقية مهمة جدًا لمواطني الدولة. الذين يتعين عليهم حاليًا الخضوع لعملية التأشيرة عند التخطيط للوصول إلى الكتلة.

ومن خلال التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. ترغب الكويت في تمكين جميع حاملي جوازات سفرها من السفر إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة.

وستفيد الاتفاقية كلا الطرفين بشكل كبير، حيث سيتمكن الكويتيون من السفر بدون تأشيرة.

وتشهد الدول الأعضاء في منطقة شنغن عددًا أكبر من السياح من البلاد.

من ناحية أخرى، يمكن تقديم أول طلب للحصول على تأشيرة شنغن قبل ستة أشهر من التخطيط لدخول منطقة شنغن.

ويخضع حاملو جوازات السفر الكويتية المتقدمون للحصول على تأشيرات شنغن بالفعل. لتسهيلات حيث اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي قواعد تأشيرة شنغن أكثر ملاءمة لهذه الجنسية في 8 سبتمبر 2023.

وبموجب قواعد التأشيرة الميسرة التي اعتمدتها اللجنة، فإن الكويتيين المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن. مؤهلون للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات.