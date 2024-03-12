قريبا.. إغراق السوق بالدجاج لمحاربة المضاربين !

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن الشروع قريبا في توزيع كميات جد هامة من الدجاج في الأسواق الوطنية. مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن يكسر الأسعار.

وقال وزير التجارة على هامش خرجته الميدانية لمختلف الأسواق في العاصمة، إن بعض التجار يستغلون رمضان من أجل الربح السريع. بالمقابل أكد زيتوني وجود تجار نزهاء الذين فضلوا تخفيض الأسعار من أجل المواطن البسيط.

وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق هؤلاء المضاربين، أشار الوزير إلى أن الوزارة لا ترغب في معاقبتهم لكن إذا زاد الأمر عن حده سيكون الرد قوي. داعيا إياهم “”يا ناس انعلو بليس نظمنا أسواق جوارية حتى نكسر الأسعار”.

كما تطرق وزير التجارة، إلى مسألة الموز، حيث قال “ذهبت إلى سوق باب الوادي ووجدت أسعار الموز 350 دينار والمواطنين ليسوا قادرين على شرائه”.