قريبا.. إفتتاح حظيرة واد السمار

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم، أنّ حظيرة واد السمار التي أنجزت فوق المفرغة العمومية السابقة للعاصمة ستفتح “قريبا” أبوابها أمام العائلات الجزائرية.

وخلال إشرفها على إفتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي السابع لاسترجاع وتثمين النفايات، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني أوضحت دحلبقلت الوزيرة أنه سيتم فتح هذا الفضاء العمومي الأخضر قريبا للجمهور. مشيرة إلى أن عملية إعادة التهيئة مفرغة واد السمار كلفت أكثر من 7 مليارات دينار.

واشارت الوزيرة إلى أن أنّ هذا المشروع أنجز من خلال الاستعانة بالكفاءات الوطنية والدولية في إعادة تهيئة المفارغ العمومية وتحويلها الى منتزهات. كما أن هذه الخبرة سيتم استعمالها في ولايات أخرى.

وتسعى الجزائر التي يبلغ حجم النفايات فيها 34 مليون طن سنويا, من بينها 5.13 مليون طن من النفايات المنزلية, إلى استغلال هذه المواد اقتصاديا, حيث تطمح في آفاق 2035 الى إعادة تدوير 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة،وقُدّرت القيمة السوقية للنفايات في الجزائر بأكثر من 151 مليار دج في 2021 مقابل 92 مليار دج في 2020.

من جهته، أشار الطيب زيتوني، إلى تزايد الوعي الجماعي بمسألة البيئة، وهذا ما يتجسد من خلال أكثر من 19 ألف متعامل مقيدين في السجل التجاري ينشطون في ميدان الرسكلة والتحويل، وجمع النفايات, وتسجيل أكثر 630 مصدر ينشط في هذا المجال، مشيرا الى أنّ النفايات أضحت تمثل اليوم “ثروة اقتصادية”.