قريبا.. إنتاج الأنسولين في الجزائر

كشفت نادية بوعبد الله مديرة الإنتاج بوزارة الصناعة الصيدلانية عن إتفاقيات لإنتاج الأنسولين وأدوية مضادة للسرطان. حيث سيتم الشروع في إنتاجها قريبا في الجزائر. وذلك في إطار توجه البلاد نحو إنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية.

كما اكدت نادية بوعبد الله انه سيتم الشروع في إنتاج الأانسولين الموجهة لمرضى السكري محليا. كما سيتم إنتاج عدد من الادوية الحساسة بين مجمع صيدال والكوريين.

وفي حوار خصت به نادية بوعبد الله القناة الإذاعية الثالثة أكدت ان الجزائر تسعى للسيطرة على السوق الإفريقية. من خلال تصدير المواد الصيدلانية الممنتجة محليا لمعظم الدول على القارة.

وتابع ذات المسؤولة أن الجزائر لديها الامكانيات وقادرة على على تحقيق هذا الهدف. من خلال وضع وإعداد إطار تنظيمي ملائم لعمليات التصدير في مجال الادوية.

وأضافت نادية بوعبد الله ان عدد من التسهيلات تم منحها للمصدرين للمواد الصيدلانية. حيث سيستفيدون من إجراءات تسجيل مستعجلة.

هذا وقالت مديرة الإنتاج والتنمية وترقية التصدير والبحث بوزارة الصناعة الصيدلانية أن قيمة الصادرات في مجال الادوية بلغت 50 مليون اورو. ونعمل على رفع هذا العدد من خلال السيطرة على السوق الإفريقية.