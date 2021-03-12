قريبا.. إنطلاق المرحلة الثانية لإسترجاع بقية جماجم شهداء المقاومة الشعبية

كشف البروفيسور رشيد بلحاج مدير النشاطات الطبية والشبه الطبية اليوم عن إنطلاق المرحلة الثانية لاسترجاع بقية جماجم شهداء المقاومة الشعبية قريبا.

وقال البروفيسور لإذاعة سطيف “الحمد لله الذي اختارني الرئيس لأشرف على عملية دراسة جماجم المقاومين الجزائريين بفرنسا وتحليلهالا للتعرف عليها.

في حوار خص به الاذاعة قال رئيس النقابة الوطنية للاساتذة الاستشفائيين المتخصصين ان المرحلة الثانية ستنطلق قريبا لإسترجاع بقية الجماجم.

وبتاريخ 04 جويلية 2020 أعادت الجزائر 24 رفات من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم إلى أرض الوطن.

واولى الرئيس تبون أهمية كبيرة للقضية لما تحمله من رمزية والاعتناء الذي يحظى به هؤلاء الرموز من طرف الدولة.

كما ان ماكرون تعهد في زيارته للجزائر في السادس من ديسمبر 2017 باستعداده لتسليم جماجم شهداء المقاومة الشعبية.

هذا وتتواجد رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي في باريس.

وجاء هذا التصريح خلال حواره مع إذاعة سطيف حول الوضعية الوبائية في الجزائروتسجيل حالات كورونا المتحورة منها السلالة البريطانية النيجيرية.

وفال البروفيسور أنه وبالرغم من ظهور السلالة الجديدة فإن الوضعية الحالية في الجزائر غير مقلقة.