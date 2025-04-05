قريبا.. استلام 260 مركزا جواريا لتخزين الحبوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن استلام 260 مركزاً جوارياً لتخزين الحبوب في جوان القادم.

وخلال ترأسه لقاءً وطنياً مع مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، واطارات القطاع أكد شرفة أن 260 مركزاً سيمثّل طاقة تخزين إجمالية جديدة تقدر بـ 17 مليون قنطار.

وأضاف شرفة إنه في أفريل الحالي، تمّ استلام 65 مركزاً جوارياً لتخزين الحبوب، وسيعرف شهر ماي استلام 99 منشأة أخرى.

وستضمن هذه المراكز أريحية أكبر في تخزين المنتجات الاستراتيجية. يضيف الوزير.

وأفاد شرفة أنّ حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تعزّزت بـ 120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة.

وهو ما يُضاف إلى أسطوله المقدّر بأكثر من 1500 شاحنة، ما سيسمح بتدعيم حملة الحصاد والدرس في ولايات الجنوب.

وبلغت المساحة المزروعة هذا الموسم 149 ألف هكتار، بزيادة بلغت أربعين ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط.