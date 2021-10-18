قريبا.. البطاطا بـ50 دينار في الأسواق

أفادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنه سيتم إعادة بيع كميات البطاطا المحجوزة مؤخرا بسعر 50 دج للكلغ.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” أن مصير الكميات الهائلة من البطاطا المحجوزة مؤخرا، هو إعادة بيعها بـ50 دج للكلغ. وذلك بعد إستكمال إجراءات العدالة والتنسيق مع جميع الولايات من طرف المؤسسة العمومية “DICOPA “.

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