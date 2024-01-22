قريبا: الدرجات النارية الإيطالية بياجبو piaggio في الجزائر

تباحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانية علي عون اليوم المستشار الأول لدى سفير إيطاليا بالجزائر أنطونيو بوليتي ووفد عن علامة ” بياجيو “.

وتطرق الوزير مع وفد عن علامة بياجيو إلى توسيع وتطوير التعاون في المجال الصناعي عن طريق الدخول في شراكة من أجل تجسيد إنشاء مشاريع تصنيع الدراجات النارية والسيارات النفعية وإستيراد هذا النوع من السيارات في أقرب وقت ممكن.

وأشاد الوزير خلال اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين إيطاليا والجزائر.

كما ذكر عون بمواقف إيطاليا مع الجزائر خلال السنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا عرفت قفزة نوعية مؤخرا في عدة مجالات كمجال صناعة السيارات، كما أشاد الجانب الإيطالي بعمق هذه العلاقات وضرورة تطويرها أكثر.