قريبا : الشروع في توظيف العمال بترامواي قسنطينة

ستشرع شركة استغلال الترامواي سيترام بقسنطينة “عما قريب” في عمليات توظيف وتكوين عمال جدد.

وأعلن اليوم الأحد الرئيس المديرالعام لسيترام”بييريك بوارييه”أن هذه العملية جاءت تحسبا لأول خط لتوسعة الترامواي بإتجاه مدينة علي منجلينهاية 2018 ومطلع 2019

.

حيث ستكون هذه التوسعة انطلاقا من محطة زواغي سليمان المحطة النهائية الحالية للترامواي إلى غاية مدخل مدينة علي منجلي.

أي على مسافة تقارب7 كلم وسيتم استغلال الخط الأول لهذه التوسعة مطلع الصيف المقبل.

للإشارة فإن الطول الإجمالي لشطري هذه التوسعة يصل إلى 10,35 كلم و12 محطة.

وبمجرد تسليم مجمل التوسعة فإن ترامواي قسنطينة سيصبح يضم ما مجموعه 22 محطة وبطول يقارب 18.5 كلم.