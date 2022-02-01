قريبا .. العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط

كشف عبد الحكيم ناصف، مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ان العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط قيد التحضير وسيصدر قريبا.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية كشف ذات المسؤول أن التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالتنقيط يتم التخضير له.

وتابع ناصف بأن رخصة السياقة بالتنقيط سيخصص لها رصيد نهائي من 24 نقطة. اين سيتم تخفيض النقاط بقوة القانون في حال إرتكاب مخالفة في حين خصص لأصحاب رخص السياقة الجديدة 12 نقطة.

وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.