قريبا.. القطريون سيدخلون الاتحاد الأوروبي بدون فيزا

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان ، إن بلاده تدعم بقوة إعفاء مواطني قطر من تأشيرة شنغن.

وجاء هذا التعليق من رئيس الوزراء أوربان في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية في عطلة نهاية الأسبوع. حيث قال أيضًا إن الإعفاء من التأشيرة للقطريين قد تمت مناقشته بالفعل بين المجر وقطر.

وقال رئيس الوزراء أوربان لوكالة الأنباء القطرية إن البلدين ناقشا في الاجتماع مسألة السفر بدون تأشيرة لمواطني قطر.

وشدد أوربان كذلك على أنه خلال هذا الاجتماع الذي عقد في مارس، طمأن السلطات القطرية أيضًا بأن المجر. بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، تدعم بقوة إعفاء المواطنين القطريين من شرط التأشيرة.

وجاء اقتراح المفوضية برفع شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين القطريين بعد إجراء تقييم على عدة معايير. بما في ذلك السياسة العامة والأمن، والهجرة غير النظامية، وعلاقة الاتحاد الأوروبي بالدولة، من بين أمور أخرى.

وتعليقًا على الأمر، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الهدف النهائي هو الوصول إلى التماسك. وكذلك تحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول الخليج وليس قطر فقط.

على الرغم من اقتراح الاتحاد الأوروبي السفر بدون تأشيرة للقطريين قبل عام، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. ولا يزال جميع مواطني قطر يخضعون لشرط الحصول على تأشيرة. من أجل السماح لهم بالدخول إلى منطقة الاتحاد الأوروبي/ منطقة شنغن.

ويحتاج مواطنو قطر المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن إلى تقديم عدة مستندات. يجب عليهم ملء استمارة الطلب، وتقديم صورتين شخصيتين وجواز سفر.

علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضًا تقديم دليل على الإقامة في الاتحاد الأوروبي، وإثباتًا على الوسائل المالية الكافية0. وإثباتًا على شراء تأمين صحي للسفر، ومسار رحلة ذهابًا وإيابًا، من بين أشياء أخرى كثيرة.