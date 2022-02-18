قريبا.. بي إن سبورت تفتتح مكتبا لها بالجزائر !

قررت شبكة القنوات التلفزيونية “بي إن سبورت” القطرية المختصة في مجال الرياضة افتتاح مكتبا لها بالجزائر قريبا مثلما كشفت عنه اليوم الجمعة وكالة الأنباء الجزائرية.

وذلك في اطار تعزيز العلاقات الثنائية في الميدان الرياضي والسمعي البصري، تزامنا والتحضيرات الجارية لاستضافة الجزائر للطبعة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران صائفة 2022.

كما كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد استقبل يوم 08 فيفري الماضي رئيس مجلس ادارة الشبكة و رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر, ناصر الخليفي.