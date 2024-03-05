قريبا.. تحرير تأشيرة شنغن لمواطني هذا البلد

تم إصدار أكبر عدد من تأشيرات شنغن لمواطني تركيا في عام 2023، مقارنة بإحصائيات عام 2022. وفقًا لرئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، نيكولاس ماير لاندروت.

وجاءت تعليقاته خلال منتدى عُقد في مقاطعة قيصري بوسط الأناضول في 4 مارس، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.

وحصلت تركيا على أكبر عدد من تأشيرات شنغن مقارنة بالسنوات السابقة. ولذلك، فإن التغلب على هذه التحديات لا يتطلب سياسة فحسب، بل يتطلب تدابير عملية.

وشددت ماير لاندروت أيضًا على العلاقات الاقتصادية القوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. مضيفة أنه في العام الماضي، تجاوز حجم التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتركيا 206 مليار يورو.

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالاستثمار، في عام 2022، قدم الاتحاد الأوروبي 70 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

قامت تركيا والاتحاد الأوروبي بتوثيق التعاون من أجل تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الأتراك.

وفي ديسمبر 2023، قال نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي. إن ممثلي البلاد بدأوا محادثات مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي بشأن تسهيل الحصول على التأشيرة.

وفقًا لنائب وزير الخارجية، ناقشت السلطات في كلا الإقليمين طرقًا جديدة لتسهيل عقبات التأشيرة.

وفي الوقت نفسه، دفعت تركيا من أجل تسهيل عملية طلب تأشيرة شنغن للطلاب. وكذلك الفنانين ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين، من بين آخرين.

في نوفمبر 2023، اقترحت المفوضية الأوروبية اتخاذ المزيد من الخطوات لتسهيل عملية طلب تأشيرة شنغن لمواطني تركيا.

وخلال الشهر نفسه، حث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاتحاد الأوروبي أيضًا على تخفيف بعض قواعد طلب التأشيرة. والتي يرى أنها تؤخر إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الأتراك.