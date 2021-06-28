قريبا.. تسليم أولى الاعتمادات لوكلاء المركبات الجديدة

ستشرع وزارة الصناعة في الأيام القادمة بتسليم أولى الاعتمادات لوكلاء المركبات الجديدة. بعد تقديم اللجنة المكلفة تقريرأولي عن الملفات المعالجة.

وفي تصريح لوأج قال محمد جبيلي أن اللجنة المكلفة بهذه الأنشطة قد اجتمعت طوال نهار أمس الأحد واستأنفت أشغالها اليوم الاثنين.

وأضاف رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بالوزارة

“فإن قرارات تسليم الاعتمادات قد تصدر في الأيام القادمة”.

وأشار ذات المسؤول ان تسليم الاعتمادات يكون في حال ما إذا قررت اللجنة تحرير تقرير حول الملفات التي عالجتها إلى حد الساعة وتقديمها للوزير.

هذا وبلغ عدد طلبات الإعتماد لمزاولة نشاط وكيل المركبات الجديدة إلى غاية اليوم 30 ملفا. منها 11 ملفا لاستيراد المركبات السياحية والنفعية.

وواصل جبيلي بالإضافة إلى 10 ملفات لاستيراد المركبات المستعملة للأشغال العمومية والغسل والمناولة. و9 ملفات لاستيراد الدراجات النارية.