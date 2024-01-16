قريبا.. تصنيع سيارات هذه العلامات في الجزائر !

كشف رئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون، أن عدة شركات للسيارات من مختلف العلامات ترغب في إنشاء مصانع لها بالجزائر.

كما أوضح، عقون، أن بتاريخ 11 ديسمبر من السنة الماضية، تم تدشين مضنع “فيات” الإيطالية في ولاية وهران. وتبعتها “شيري” التي سيكون مقرها في برج بوعريريج.

في حين، كشف المتحدث ذاته، في منتدى المجاهد، ان هناك علامات أخرى تريد إنشاء مصانع في الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من “جاك” في عين تموشنت، و”هيونداي” التي بصدد اختيار موقعها. أما “جيلي” فقد اختارت المكان المناسب لإنشاء مصنعها الواقع في المدية.

وتمر إجراءات إنشاء مصانع في الجزائر بمرحلتين، أولا الحصول على تصريح مسبق موقع من الوزير. والذي يسمح للشركة في تنفيذ مشروعه. ثم الحصول على الموافقة. وتتولى لجنة مشتركة بين القطاعات مسؤولية معالجة الملف لمنح الموافقة.

وتحدث، عقون، عن طموح السلطات العمومية في إرساء أسس صناعة حقيقية، مستدامة. وتخلق الثروة وفرص العمل.