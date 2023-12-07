قريبا.. تصنيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال اليوم بسطيف بأنه “سيشرع قريبا في تصنيع الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر.

وسيتم تصنيع هذه الكواشف على مستوى مصنع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سايغ” التابعة لسونلغاز.

وعلى هامش إشرافه على عملية تركيب كاشفين عن غاز أحادي أكسيد الكربون بمنزل أحد المواطنين بوسط مدينة سطيف كعينة نموذجية سيتم تعميمها، شف لعجال ان “هذا الجهاز سيكون جزائري الصنع بدءا من شهر جانفي المقبل”.

أضاف لعجال بأن “عملية تركيب الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي الكربون قد انطلقت منذ عدة أشهر عبر ولايات الوطن حيث شملت في مرحلة أولى 45 ألف جهاز تم تركيبهم بمنازل مواطنين بولاية سطيف في انتظار تركيب أكثر من 750 ألف جهاز آخر بذات الولاية خلال المرحلة القادمة”.

وتأتي هذه العملية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتزويد بيوت المواطنين عبر الوطن بهذه الأجهزة الكاشفة للحد من ظاهرة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وكذا من الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز حفاظا على سلامة المواطنين”.