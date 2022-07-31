قريبا.. تعديل حكومي لهذه الاسباب

كشف رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي اجراه اليوم مع ممثلي الصحافة الوطنية عن تعديل حكومي وشيك.

وقال الرئيس تبون أن التعديل الحكومي لابد منه وعادي كما انه سيكون لسد بعض الثغرات وفي وقته. وأوضح رئيس الجمهورية بخصوص أسبا التعديل الحكومي المقبل قائلا: لدينا مسؤولين نظيفين لكنهم غير أكفاء.

ولم يكشف رئيس الجمهورية عن عدد التغييرات في الحقائب الوزارة اوحتى عن القطاعات التي يسمسها التعديل مؤكدا ان كل شيء سيتم الإعلان عنه في وقته.

وخلال ذات اللقاء قال رئيس الجمهورية ان المعايير التي سنطبقها في التعديل الحكومي هو تطبيق البرامج والقرارات. كما ان هناك تفاوت في أداء القطاعات بسبب التفاوت في التجربة.