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قريبا.. خط جوي مباشر بين الجزائر وهذه الوجهة

بقلم خالد زوبيري
قريبا.. خط جوي مباشر بين الجزائر وهذه الوجهة
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إستقبل وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الأحد 18 جوان 2023 بمقر الوزارة، سفير جمهورية التشاد لدى الجزائر، مختار واوا ذهب.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع، وعلى وجه الخصوص النقل الجوي، وذلك عبر فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وإنجمينا.

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