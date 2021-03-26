قريبا.. دخول حيز الخدمة مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لتصفية الكلى والمسالك البولية ببسكرة

كشفت مصادر مطلعة للنهار اون لاين أن مركز الامير نايف بن عبد العزيز لتصفية الكلى و المسالك البولية ببسكرة، سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل.

وهذا بعد أن استكملت الوزارة الوصية كافة الاجراءات القانونية ليتم وضع اللمسات الاخيرة على مستوى السلطات المحلية والمتعلقة بتأطير الهيكل وشهادات الضمان.

يذكر أن السلطات كانت قد استلمت المركز كهبة من الامير نايف رحمه الله شهر فيفري الماضي بإشراف سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر بعد الانتهاء من بنائه و تجهيزه.

المركز يصنف كمستشفى بمواصفات عالمية يحتوي على 80 سرير ويمكن أن يقدم خدمات تصفية الدم لـ 240 مريض في اليوم .

كما يمكنه ان يقوم بعديد العمليات الجراحية وبعض التدخلات الطبية التي كانت تجرى خارج الولاية وحتى خارج الوطني ويعتبر المرفق الوحيد في الجزائر من حيث التجهيزات والاختصاصات المتوفرة به.

يشار الى ان المركز يقدم خدماته لسكان الولاية و حتى خارجها لتوفره على طاقة استيعابية كبيرة، بقي الاشارة انه تم الانطلاق في انجاز مستشفى اخر بنفس الاختصاص بـ 60 سرير بولاية اولاد جلال المجاورة تبرع به احد المحسنين ويبقى على عاتق الوزارة تجهيزه وتوفير الاطقم الطبية وهو ما تعهد به وزير الصحة خلال زيارته الاخيرة للمنطقة ما يعني أن ولايتين ستعمل في اريحية كبيرة لفائدة مرضى القصور الكلوي بعد ماعانت استمرت لسنوات بسبب نقس المرافق الصحية في هذا الاختصاص.