قريبا.. دولة أوروبية تعترف برخص السياقة الجزائرية

أكد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أن وزارة النقل قد قامت بتحيين المرسوم التنفيذي رقم 04-381 ، من خلال إدراج جميع أصناف رخص السياقة الجزائرية التي لم تكن مذكورة سابقًا.

وهذا بسبب عدم تحيين الاتفاقية الجزائرية -الإيطالية المتعلقة برخص السياقة الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر 2000 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-48 المؤرخ في 11 فيفري 2001.

وفي رده الكتابي على سؤالي البرلماني عبد الوهاب يعقوبي أكد عطاف أن قطاعه يتابع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل، عملية مناقشة إبرام اتفاقية جديدة بهذا الخصوص مع الطرف الإيطالي والتي بلغت مراحل متقدمة.

وأضاف الوزير في رده أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تكفل للجزائريين بعد إبرام الاتفاقية الجديدة الحق في تحويل رخص سياقتهم الجزائرية إلى رخص إيطالية.

كما كشف الوزير، أن المفاوضات تتواصل بين الطرفين الجزائري والإيطالي بغية إيجاد أرضية توافقية تضمن معالجة جميع المسائل التقنية العالقة إلى غاية اليوم، بما في ذلك إعداد جداول التكافؤ التقني لرخص السياقة الجزائرية - الإيطالية وتجاوز التباين بين النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم وتنظم عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في البلدين.

ومن خلال هذا المرسوم سيتم بإدراج تعاريف لكافة أصناف رخص السياقة الجزائرية غير المذكورة في النص التنظيمي ساري المفعول.

ومن شأن هذا المرسوم رفع العراقيل التي كانت تحول دون إمكانية إعداد جداول التكافؤ التقني لرخص السياقة الجزائرية -الإيطالية.

وذكر النائب يعقوبي أن هذا الملف يتم متابعته بالتعاون مع عدد من النواب الإيطاليين. وبالتنسيق المباشر مع السفيرين الإيطاليين بالجزائر (الحالي والسابق)، ومع سفارتنا في روما.

كما أشار النائب إل أن الجميع أكد استعدادهم الكامل للتعاون والتدخل لدى وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، من أجل تسهيل الاعتراف وتبديل رخص السياقة الجزائرية.

وأضاف النائب ان تحيين الاتفاق الثنائي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد النشر الرسمي للمرسوم المعدَّل في الجريدة الرسمية .