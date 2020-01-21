قريبا.. شركات حراسة خاصة بالمستشفيات

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اللجود إلى خدمات شركات الحراسة الخاصة من اجل ضمان حماية المستخدمين والمنشآت الصحية.

وجاء هذا القرار بعدما تطرق إليه رئيس الجمهورية خلال اشغال مجلس الوزراء الأخير لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات.

وقد أمر الرئيس تبون بإعتماد مخطط استعجالي وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة.

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية على إتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.

واشارت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ان التعاقد مع الشركات الخاصة المعتمدة سيكون طبقا للتشريع المعمول به.