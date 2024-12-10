قريبا.. شهادة رقمية للتأمين على السيارات

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، أن شركات التأمين تتجه نحو رقمنة شهادة تأمين السيارات.

والهدف من هذا هو تمكين المؤمّنين من الحصول على هذه الوثيقة إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات التأمين.

وفي تصريح خص به “وأج” أوضح يوسف بن ميسية أن “لجنة متخصصة تعكف حاليا على تطوير مشروع شهادة التأمين الرقمية الذي وصل إلى مرحلة التجارب، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم عرضه على الجهات الوصية لوضعه حيز التنفيذ”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا المشروع يعد “تحولا نوعيا” في مسار تحديث قطاع التأمين بالجزائر، لا سيما أنه يسهل المعاملات للزبائن، ويقلل استهلاك الورق.

وتابع في السياق ذاته أن هذا المشروع يتيح التحقق الفوري من صحة التأمين عبر قواعد بيانات متصلة بين مختلف شركات التأمين.

وبالإضافة إلى المساهمة في تسهيل الاكتتاب والتجديد، تسهم الشهادة الرقمية في تعزيز الشفافية والحد من عمليات التزوير التي قد تمسها.