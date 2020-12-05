قريبا.. صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية

صرح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت أوالصحافة الإلكترونية سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.

وفي حوار خص به موقع “ديزارتيك 24 دعا بلحيمر كل المواقع الالكترونية إلى “الإمتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي”.

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يشترط إيداع تصريح من طرف المدير المسؤول عن الإعلام عبر الإنترنيت والذي يودع التصريح مرفقا بالملف لدى الهيئة المختصة.

وأضاف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة أن هذا المرسوم التنفيذي “يشترك التوطين في النطاق DZ”.

وكشف بلحيمر في ذات الحوار أنه “سيتم في جانفي القادم الشروع في العمل بالمقاييس الـ 15 الخاصة بتوزيع الإشهار العمومي”.

وهذا في إنتظار صدور قانون الإشهار الذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد” يضيف الوزير.