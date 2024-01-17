قريبا .. صناعة المواد الأولية للمضادات الحيوية

كشف رئيس المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية، الدكتور رضا بلقاسمي، هذا الأربعاء. أن مصالحه تعمل على ضمان السيادة الصحية والأمن الدوائي. وأنه سيتم قريبا الشروع قريبا في صناعة المواد الأولية للمضادات الحيوية.

وأكد بلقاسمي لدى نزوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. أن “النهج الذي وضعته وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للإنتاج المحلي لبلورات الانسولين واضح”. مؤكدا أن “المرحلة الأولى تشمل الإنتاج، ثم الانتقال من الإنتاج والاستيراد. لتليها مرحلة الإنتاج الكلي حتى لا يكون هناك اضطراب في الوفرة”.

وأوضح أنه “بعد صناعة أقلام وبلورات الأنسولين محليا، سيتم الشروع قريباً من خلال وحدات انتاجية جديدة التوجه لصناعة المواد الأولية للمضادات الحيوية”.

وأبرز بلقاسمي أن “القطاع حقق قفزة نوعية من سنة 2022 الى 2023، بزيادة 300 دواء مسجل في اطار الإنتاج المحلي”.

وأشار “ضيف الصباح”، أن “إشارة انطلاق مصنع إنتاج بلورات الأنسولين ستكون في السداسي الأول لهذا العام، حيث قُدرت مدة تجسيد المشروع بحوالي 36 شهرا”.

وذكر بلقاسمي أن “هناك انتاج فعلى للأدوية المضادة للسرطان بالنسبة للأشكال الجافة”، مشيرا أنه “مع نهاية سنة 2024، سيتم التوجه لصناعة الحقن لتلبية احتياجات المستشفيات”.

وتابع حديثه قائلا “تمكنا لحد الآن الاستجابة لـ 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية بالنسبة للإنتاج المحلي”.

من جانب آخر، شدّد بلقاسمي أن “الجزائر اليوم تملك نسيج صيدلاني يقدر بحوالي 203 مؤسسة صيدلانية، منها 189 موقع للإنتاج و14 مؤسسة تعمل في اطار المناولة مع هذه القطاعات”.

وانتهى رضا بلقاسمي بالحديث عن اطلاق منصة رقمية جديدة “تبادل الإنتاج” تعنى بطرح الاعتمادات وتسهيلات بالنسبة لقطاع الاستثمار، كما اعتبراها من آخر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل المعالجة السريعة للملفات ولرفع بطريقة سريعة للعراقيل.