قريبا.. عودة كأس العرب بتعاون مشترك بين الاتحاد العربي و الفيفا

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2023 بقطر، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اليوم الإثنين، عن عودة بطولة كأس العرب للمنتخبات.

ونقلت “شبكة بيين سبورتس” القطرية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، تصريحات رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2023.

والتي كشف من خلالها عن عودة البطولة العربية دون الكشف عن تفاصيل جديدة.

وأوضح ذات المتحدث، أن المنافسة ستعود للنشاط بتعاون مشترك بين الإتحاد العربي لكرة القدم، مع الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كما أكد ذات المتحدث، أنه سيتم لاحقا تحديد موعد إنطلاق البطولة، والبلد الذي سيحتضنها.

وللإشارة، تُوج المنتخب الوطني نهاية عام 2021 بآخر نسخة من كأس العرب للمنتخبات، بعد الفوز في النهائي أمام تونس بثنائية نظيفة.