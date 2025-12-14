قريبا.. غرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد

أعلنت جمعية “الجزائر الخضراء”، عن مشروع جديد يهدف لغرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد فقط.

وحسب ما جاء في منشور على صفحة الجمعية في “فايسبوك”، سيتم تنظيم هذه الحملة، في شهر مارس من السنة القادمة “2026”.

وإلتقى رئيس الجمعية، فؤاد معلى، مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، من أجل إنجاح هذا المشروع.

وذكرت الجمعية: “كان لنا اليوم لقاء جد مثمر مع السيد وزير الفلاحة من أجل إنجاح مشروع 5 ملايين شجرة في يوم واحد (مارس 2026)”.

هذا وحققت حملة “مليون شجرة” في أكتوبر الماضي، نجاحاً باهراً، حيث تمكنت جمعية “الجزائر الخضراء” بمشاركة واسعة من المواطنين، والجيش، والجمعيات من غرس أكثر من مليون شجرة في يوم واحد.

وجاء ذلك، كجزء من مبادرة وطنية طموحة لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. مما دفعهم للتخطيط لتحدٍ أكبر لغرس 5 ملايين شجرة في مارس.