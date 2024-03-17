قريبا.. فتح التسجيلات لمكتتبي “عدل 3”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم أنه سيتم فتح التسجيلات لمكتتبي برنامج عدل 3 قريبا.

وأوضح بلعريبي خلال الزيارة التفقدية لولاية تميمون أنه تمت مراسلة الولاة لتخصيص أوعية عقارية لتجسيد برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3”.

وأضاف بلعربي أنه ستكون حصة ضمن هذا البرنامج لفائدة ولاية تيميمون، كما سيتم فتح التسجيلات للمكتتبين في القريب.

وبخصوص حصة تيميمون من السكن أعلن الوزير عن “تخصيص برنامج سكني يقارب 10 آلاف وحدة سكنية لفائدة ولاية تيميمون. منها 6 آلاف وحدة بصيغة السكن الريفي، وأيضا ألف سكن إجتماعي، و100 سكن ترقوي مدعم.

بالإضافة إلى 2.500 تجزئة اجتماعية، وهو البرنامج الذي يستجيب للطلب على السكن بهذه الولاية الفتية .

وشدد الوزير لدى إعطائه إشارة انطلاق مشروع التحسين الحضري لمدينة تيميمون، على ضرورة إعطاء أهمية لهذا الجانب مع احترام الآجال ومعايير الإنجاز.