قريبا.. فتح بوابة لطلب فتح حساب بريدي جاري و البطاقة الذهبية لحاملي البكالوريا

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة لطلب فتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية لحاملي البكالوريا الجدد لسنة 2021. ويدخل هذا الاجراء في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية.

واوضح البيان ان البوابة التي سيتم فتحها قريبا مخصصة لطلب فتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية. كما يمكن إستخدامها لدفع حقوق التسجيل خلال مرحلة التسجيل النهائية. وهذا في الفترة مابين 4 و9 سبتمبر 2021. وأضاف البيان أنه بإمكانهم دفع حقوقالتسجيل من أي بطاقة ذهبية لاحد أفراد الاهل أو الأقارب.

هذا وذكرت الوزارة في بيانها ان التسجيلات النهائية ستتم عبر في جميع مراحلها عبر الخط فقط بما دفع حقوق التسجيل. كما سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 8 أوت 2021.