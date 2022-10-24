قريبا في الجزائر .. إصدار وسم “حلال” على المنتوجات

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE بلاغا للمتعاملين الاقتصاديين عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك. حول إصدار وسم “حلال” للمنتوجات قريبا.

وأوضحت حماية المستهلك ان أن المعهد الوطني للتقييس سيشرع في الايام القليلة القادمة. في دراسة الملفات، المراقبة و إصدار وسم “الحلال” للمنتوجات.

وتابعت حماية المستهلك عبر منشورها ان “هذه فرصة مهمة. خاصة للمصدرين الذين يتعاملون مع البلدان الاسلامية. وسيكون هذا الوسم المحلي قيمة إضافية لترقية منتوجاتهم.”

وأكد حماية المستهلك المعهد الوطني للتقييس ، هو الهيئة الوحيدة المعتمدة والمخولة بإصدار هذه الشهادات.