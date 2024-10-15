قريبا في الجزائر.. مصنعان لسيارات “جاك” و”شيري”

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الثلاثاء، أن مصنعي السيارات الصينية من علامتي “جاك” و”شيري” يشرعون في إنجاز مصنعين للسيارات في الجزائر.

وفي تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة، أكد الوزير أن الجزائر تنتهج خطوات صحيحة في مجال تطوير صناعة السيارات.

وأشار عون إلى أن المصنّعين الصينيين “جاك” و”شيري” هما بصدد إنجاز مصنعيهما للسيارات بالجزائر.

مؤكدا أن كل المتطلبات متوفرة لتجسيد صناعة حقيقية للسيارات وليس “التظاهر بالإنتاج” مثلما كان في السابق.