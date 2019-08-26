قريبا.. محطات لقياس وزن وارتفاع الشاحنات قبل دخولها الطرقات

سيتم إقامة محطات لقياس وزن وإرتفاع شاحنات الحمولة الثقيلة قبل دخولها شبكة الطرقات، بالخصوص على الطريق السيار قريبا.

وأوضح وزير النقل والاشغال العمومية مصطفى كورابة اليوم من الجلفة أن “التدابير المتخذة تهدف للحفاظ على شبكة الطرقات.

وقال الوزير كورابة إنه سيجري في الأشهر القادمة نصب محطات لقياس وزن وارتفاع شاحنات الوزن الثقيل قبل دخولها شبكة الطرقات”.

وسيتم تطبيق ووضع تلك المحطات حيز الخدمة عقب اكتمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الحكومة.

وللإشارة، قام الوزير اليوم بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع بقطاعه في الجلفة، أين دشّن مقطعا من ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد بطول 104كلم.