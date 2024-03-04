قريبا.. محطة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتيسمسيلت

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن ولاية تيسمسيلت، ستستفيد قريبا بمحطة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة قدرها 50 ميغاواط بمنطقة العيون.

وأكد عجال، في كلمة له، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيسمسيلت، أن برنامج زيارته. يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية و التي تحث الاطارات الخروج الى الميدان كما كان الحال في 2022.

وصرح المسؤول الأول عن المجمع أن نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية تعادل 99%. كما ان الولاية تستفيد بتموين من ذات الطاقة يقدر بـ 220 ميغافولط آمبير تستغل منها إلا 34%.

وبهذه المناسبة حث عجال السلطات المحلية على جلب المسثتمرين بما فيهم الصناعين و الفلاحين لاستغلال تلك الطاقة. خاصة و أن الولاية ستستفيد قريبا بمحطة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة قدرها 50 ميغاواط بمنطقة العيون .

أما بخصوص مجال الغاز، فقد أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز ، على أن ولاية تيسمسيلت في سنة 2005. لم تكن تستفيد من اي تغطية في مجال الطاقة الغازية و أنها اليوم رائدة في هذا المجال بنسبة 93%. خصوصا و أن معدل التغطية الوطني يتراوح في حدود 65%.

وفي شق ربط المحيطات الفلاحية، ففي 66 مشروع بالولاية تم ربط كل المسثتمرين أي بمعدل 100% . كما هو الحال بالنسبة للمناطق الصناعية ، ثنية الحد و العين السدرة، و التي تم ربطهما بنسبة 100%.

كما قرر الرئيس المدير العام التكفل ب 50% من أعباء تحويل الأعمدة الكهربائية المارة بالمساحات المدرسية حفاظا على سلامة المتمدرسين.

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