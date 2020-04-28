قريبا.. مركز للكشف عن كورونا في بشار

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد عن إنشاء مركز للكشف عن فيروس كورنا قريبا بالولاية.

وعلى هامش زيارته إلى مركز مكافحة السرطان ببشار حيث اطلع على مختلف الهياكل و المصالح المتخصصة في التكفل بالأمراض السرطانية، قال الوزير: “سنقوم وبدعم تقني وبشري من معهد باستور-الجزائر بإنشاء مركز للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بولاية بشار، وذلك بهدف التكفل بشكل أمثل ببروتوكول الكشف عن هذا الوباء”.

وفي ذات السياق أكد المدير العام لمعهد باستور الجزائر، الدكتور فوزي درار، أثناء لقاء وزير الصحة مع السلك الطبي والمنتخبين و ممثلي المجتمع المدني المحليين.

وأن مركز الكشف عن كوفيد-19 الجديد سيزود بتكنولوجيات تفاعل البوليمراز التسلسلي “بي.سي.أر” أوالفيروسي.

وسيخصص للكشف بسرعة عن فيروس لدى الأشخاص المشتبه فيهم، كما سيستجيب لحاجيات مهنيي الصحة والسكان.

من جهة اخرى سجلت ولاية بشار إلى غاية 26 أفريل الجاري تسجيل 41 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء و40 مريضا بالمستشفى.

بينما 38 مريضا في حالة مستقرة مع تسجيل وفاة واحدة، حسب الاحصائيات التي قدمت للوفد الوزاري خلال زيارته لمستشفى “ترابي بوجمعة” 240 سرير.

كما تم تسجيل إصابة 4 أفراد من سلك الصحة منهم حالة شفاء واحدة ومن مجموع 4.448 شخص خضعوا للكشف عبر الولاية تبينت 28 حالة إيجابية عن طريق تقنية تفاعل