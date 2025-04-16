قريبا.. مصنع لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالمركبات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، ممثلين عن الشركة العالمية “APTIV”، بحضور ممثل عن شركة “ستيلانتيس الجزائر” وإطارات من الوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار استراتيجية قطاع الصناعة الرامية إلى توطين صناعة قطع الغيار في الجزائر.

وقدم وفد شركة “APTIV” عرضًا مفصلاً حول مشروع إنشاء مصنع لصناعة الكوابل الكهربائية الخاصة بالمركبات في الجزائر. وذلك بالشراكة مع شريك صناعي جزائري.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن هذا المشروع يعدّ محطة استراتيجية لتجسيد هدف توطين صناعة المركبات في الجزائر.

كما شدد على ضرورة زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا، من أجل بناء صناعة تنافسية ومستدامة تستجيب لمتطلبات السوق الوطني وتفتح آفاقًا للتصدير. إلى جانب تعزيز شبكة المناولة الوطنية وتطوير القدرات المحلية في مجال الصناعة الميكانيكية.