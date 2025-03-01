قريبا.. مصنع للسيارات الكهربائية في هذه الولاية

أشرف والي النعامة الوناس بوزقزة اليوم السيت على إجتماع تقني لعرض مشروع مصنع السيارات الكهربائية من طرف شركة sfe الصينية والمزمع إقامته بالولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية، قدم رئيس شركة sfe الصينية عرضا أوليا حول هذا المشروع الذي ترغب الولاية في احتضانه.

وسيتم الأخذ بعين الاعتبار لهذا المشروع قدرات الاستثمار المتاحة لها، خاصة في مجال الطاقة والموارد المائية، وكذا الأراضي المخصصة للاستثمار، على غرار المنطقة الصناعية الجديدة بحرشايا، بعاصمة الولاية، بمساحة 150 هكتارا، وهي متطورة بالكامل ومتصلة بشبكات مختلفة، وأيضا قربها من البنى التحتية للطرق والسكك الحديدية.

وخلال إستقبال والي النعامة للمدير العام للشركة الصينية FSE المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، الخميس الماضي كشفت عن نيتها في إنشاء مصنع بالولاية.

وتم خلال اللقاء مع الوناس بوزقزة لعرض المشروع ومعاينة مكان انجازه بالجزائر.

كما تم تقديم عرض أولى حول المشروع المقترح الذي ستحتضنه النعامة في انتظار استكمال الاجراءات الرامية لانجاز المشروع وذلك بعد اللقاء الذي كان على مستوي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وأضاف البيان أنه تم معاينة المكان المقترح لانجاز المشروع بالمنطقة الصناعية حرشاية اين قدمت لهم شروحات وافية حولها حيث عبر المعنيون عن إعجابهم بوضعيتها وتوفرها على جميع الشروط لتجسيد مشروعهم .

وأشار البيان إلى أن القدرة الإنتاجية للمجمع، تتراوح ما بين إنتاج 50.000 إلى 200.000 سيارة كهربائية سنويًا.