قريبا.. منصة إلكترونية للتكفل بانشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة في صناعة الأعضاء الصناعية

كشفت وزيرة التضامن كوثر كريكو، تجسيد منصة إلكترونية تربط بين مصالح وزارة التضامن الوطني والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها.

وحسب وزيرة التضامن الوطني، اليوم السبت، فإن هذه المنصة تضمن التكفل بانشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال صناعة الأعضاء الصناعية.

وأشارت وزيرة التضامن الوطني أنه يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة تتبع مسار تصنيع العضو الاصطناعي عبر المنصة.

وقالت كريكو إن المنصة الإلكترونية سيتم انشاؤها بالتنسيق بين وزارتي العمل والتضامن.

وأفادت وزيرة التضامن أن وزارة العمل تعكف على تسهيل اجراءات التكفل بانشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت كريكو إن التكفل بانشغالات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة محور اهتمام تنسيقي بين وزارتي التضامن والعمل.