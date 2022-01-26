قريبا.. منصة ديزني بلس في الجزائر

أعلنت منصة ديزني بلس إطلاق خدمتها في الجزائر الصيف المقبل، إلى جانب 42 دولة أخرى في أوروبا والشرق الأوسط. كما أكدت خدمة البث المباشر المقدّمة من أنها ستنطلق في صيف هذا العام في 42 دولة و11 إقليمًا جديدًا. من بينها 16 سوقًا في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تشمل الدول الجديدة كلاً من مصر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب. إضافة إلى عمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

وفيما يلي القائمة الكاملة للدول (حسب الترتيب الأبجدي) التي ستنطلق فيها خدمة +Disney في صيف 2022، الإمارات، الأردن، البحرين، البوسنة. إضافة إلى الهرسك، التشيك، الجبل الأسود، الجزائر، السعودية، العراق، الفاتيكان، الكويت، المجر، المغرب، اليمن، اليونان، إستونيا، ألبانيا، أندورا، بلغاريا، بولندا.

كما جاء في القائمة كل من تركيا، تونس، جنوب أفريقيا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، عمان، فلسطين، قطر، كرواتيا. وكوسوفو، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، مصر، مقدونيا الشمالية.

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وكشفت الشركة العالمية ديزني عن المقطع الدعائي لمسلسلها الصغير Oussekine. المقتبس من المأساة والأحداث التي أعقبت مقتل طالب جزائري يبلغ 22 عاما على يد الشرطة الفرنسية.

وأشارت مواقع دولية نقلت الخبر أن المسلسل من المفترض عرضه سنة 2022 على منصة بث Disney +.

كما عرفنا منذ أكثر من عام الآن، كانت ديزني تستعد للاستثمار في فرنسا وإنتاج الكثير من المحتوى الفرنسي لخدمة SVoD.

بالإضافة إلى ذلك المسلسل الرائع Parallèles، أو Family Week-end Family. فإن هذا المسلسل سوف يستهدف جمهورًا أكبر من البالغين.

وتتكون سلسلة Oussekine من 4 حلقات مدة كل منها 60 دقيقة ، وهي المرة الأولى التي ينظر فيها فيلم أو سلسلة إلى هذا الحدث. إليكم الملخص الرسمي.