قريبا..نظام معلوماتي جديد لقطاع التربية الوطنية

كشف ممثل وزير التربية الوطنية عبد الكريم ذيب أن النسخة المحينة والجديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ستكون جاهزة ابتداء في مارس 2025.

وذكر ممثل وزير التربية الوطنية في تصريح إعلامي على هامش أشغال الندوة أن “دخول النسخة الجديدة للنظام المعلوماتي. لقطاع التربية سيكون ابتداء من مارس 2025، بعد التحسينات والتعديلات التي نستقيها من الندوات الولائية والجهوية والوطنية وذلك من أجل تسهيل عملية الرقمنة في جميع عمليات القطاع”.

وأكد ذيب الذي يشغل منصب مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية بأن عملية الرقمنة ستمس جميع عمليات قطاع التربية قائلا: “طلبنا من المشاركين في الندوات الجهوية حول تقييم التحول الرقمي. بقطاع التربية الوطنية اقتراح عمليات جديدة لادخالها في نسخة الرقمنة الجديدة”.

وتأتي هذه الندوات الجهوية بعد الندوات الولائية التي انعقدت يومي 4 و 5 ديسمبر 2024 و التي سبقتها لقاءات على مستوى المقاطعات التفتيشية لإدارة المدارس الابتدائية والمقاطعات. التفتيشية لإدارة المتوسطات والمقاطعات التفتيشية لإدارة الثانويات يومي 19 و 20 نوفمبر الماضي. حسبما ذكره ذات المسؤول في كلمة بالمناسبة.

ويهدف هذا التقييم إلى الوصول إلى نسخة محينة و جديدة للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وملاحظات مفيدة ومجدية لجميع الأطراف المعنية موظفين كانوا أو شركاء اجتماعيين أو مواطنين حول هذا النظام في النسخة الحالية وفق ضوابط الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر (2025-2026).