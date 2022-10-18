قريبا.. نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، بشأن رقمنة القطاع. أنها تأتي ضمن التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيا في إدارات المرفق العمومي.

ولدى تقديمه لعرض حول النقل المدرسي بمناطق الظل وكذا رقمنة القطاع. أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أشار إلى أن القطاع جسد عدة مشاريع بهذا الخصوص من خلال تطوير عديد الأنظمة الهادفة إلى تحسين تسيير الشأن المحلي. والرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن”.

وأضاف أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير عدة أنظمة أخرى. من بينها تطوير منصة تسمح للمواطن بإبداء رأيه ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار” دون عناء التنقل.

إلى جانب نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات. سيتم الانطلاق في العمل به قبل نهاية السنة وهو ما سيسمح بمتابعة دقيقة ومتواصلة للتوزيع السكاني.

كما يتم في سياق مجابهة الهجمات السيبريانية، العمل على تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالقطاع .عن طريق استعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية. مع إمكانية تعميم هذه العملية على كل القطاعات العمومية وكذا تمكين القطاع الخاص منها.

وفي ختام عرضه، أكد مراد أن قطاعه عازم على رفع التحديات وبمشاركة كل الفاعلين وفي إطار استراتيجية محكمة وواضحة المعالم. بهدف تحقيق الإصلاحات وتذليل كل العقبات تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

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