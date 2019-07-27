قريبا.. “واتساب ويب” دون الحاجة إلى الهاتف

تقوم شركة “واتساب” حاليا، بتطوير نسخة “ويب” جديدة، تعمل على الحاسوب المتصل بالأنترنيت، بدون الحاجة إلى رقم هاتف.

وحسب تسريبات نشرها خبراء في التكنولوجيا، فإن “واتساب” يقوم بتطوير تطبيق جديد متعدد المنصات يعمل على الأنترنيت حتى في حال إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام “أي أو أس”، أو “أندرويد”.

وقال حساب “WABetaInfo”، والذي يعتمد عليه كثيرا في تسريبات “واتساب”، بأنه لا توجد معلومات حول موعد إطلاق هذه النسخة الجديدة.

وفي حال إطلاق هذه النسخة الجديدة لـ”واتساب”، والمخصصة للحواسيب، فإنه من المتوقع أن يزيد عدد مستخدمي هذا التطبيق، والذي يضم أكثر من مليار ونصف مستخدم عبر كافة أنحاء العالم.

وكانت شركة “واتساب”، التابعة لفيسبوك، قد أطلقت عام 2015، نسخة خاصة بالحاسوب، ولكن تشغيلها يعتمد على ربط الهاتف بالحاسوب، من خلال “الكود”.