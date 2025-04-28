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قريبا.. مصنع لإنتاج حافلات “هايغر” في سطيف

بقلم النهار أونلاين
قريبا.. مصنع لإنتاج حافلات “هايغر” في سطيف
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كشف الرئيس التنفيذي لعلامة “هايغر” عن مشروعٍ لإنتاج وتصنيع حافلات العلامة الصينيّة بولاية سطيف في الجزائر.

وجاء هذا خلال احتفالٍ أقيم بمناسبة مرور 20 سنة من وجود  “هايغر” في الجزائر، نظِّم بفندق “شيراتون” بالجزائر العاصمة، تحت شعار “الامتنان، الابتكار، والرؤية المستقبلية”. وحضره شركاء، ومؤسسات، ووسائل إعلام، وأبرز الفاعلين في قطاع النقل.

وأكدت “هايغر” أن الاحتفال بالذكرى العشرين لوجودها في الجزائر، ليس مجرد تكريم للمسار الذي قطعته، بل هو أيضاً وعدٌ بمواصلة البناء نحو المستقبل.

ومنذ 2005، سلّمت Higer حوالي 10 آلاف مركبة في الجزائر، مما يجعلها من أبرز العلامات في سوق الحافلات.

وبهذه المناسبة، ستكشف “هايغر” النقاب عن تشكيلتها الجديدة: السلسلة الجديدة V. وهي نتيجة ثلاث سنوات من البحث.

كما تجسد هذه السلسلة جيلاً جديداً من الحافلات، مصمم ليجمع بين الأداء، والراحة، والتصميم العصري، والحلول الأكثر صداقة للبيئة.

وتغطّي هذه السلسلة مختلف الاستعمالات، من النقل الحضري إلى السياحة، معلنة دخول “هايغر” في مرحلة جديدة من الابتكار والتصدير العالمي.

وتم اعتماد سلسلة V في أكثر من 20 دولة، منها الجزائر، إيطاليا، قطر، الإمارات والسعودية.

كما كشفت “هايغر” مواصفات الموديلات الجديدة لها:

V8   8,195      24-36 مقعدًا     ديزل، كهرباء، غاز

V9   9,555      39+1+1 مقعد    ديزل، كهرباء، غاز

V11 10,995    24–50 مقعدًا     ديزل، كهرباء، غاز

V12 12,400    51+1+1 مقعد    ديزل، كهرباء، غاز

V13 12,990    24–56 مقعدًا     ديزل، كهرباء، غاز

رابط دائم : https://nhar.tv/SyE6q
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