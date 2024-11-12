قريبا.. رقمنة الغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات المرور

كشف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أنه ستتم رقمنة كل الغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات المرور.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، قال علي بداوي: “سنتجه نحو رقمنة كل الغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات المرور وذلك عبر تطبيق إلكتروني”.

وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن هدف رقمنة كل الغرامات الجزافية الخاصة بمخالفات المرور هو الحد من التدخلات والمحسوبية.

ومن جهة أخرى، سجلت نسبة التخليص للمخالفات في سيدي بلعباس أزيد من 90 بالمائة.

هذا وأشرف علي بداوي على تدشين المصلحة الولائية للأمن العمومي بـسيدي بلعباس.