قريب الشهيد عبان رمضان: هذه الشخصيات الكفيلة لقيادة المرحلة الانتقالية

صرح الدكتور بلعيد عبان، ابن عم الشهيد عبان رمضان ، أن الجزائر بحاجة لهبة سياسية للخروج من الأزمة.

وأفاد الدكتور ومؤلف كتب حول الثورة الجزائرية، في الحوار الذي جمعه مع موقع “موند أفريك”، أن الشعب الجزائري المنظم والمسالم، أعطى للخارج صورة إيجابية في التعبير عن رفض النظام بطريقة متحضرة.

ودعا الى ضرورة ظهور حركة المشاريع والأحزاب السياسية التي ستكون القوة الدافعة للتجنيد الديمقراطي الجزائري.

وفي سؤاله حول الشخصيات الكفيلة بإحداث انتقال ديمقراطي سلس وآمن بالجزائر، قال ” هناك أسماء يبدو في نظري أن لها الضمان الأخلاقي والوطني لعملية الانتقال وهي أحمد طالب الابراهيمي، الأخضر بوعريرة، جميلة بوحريد ، حسين زهوان واليامين زروال.

وأضاف ” كان علي يحيى عبد النور وصادق حجيريس مناسبين تمامًا لهذا الدور، لولا صحتهما وكبر السن”.