 قريبا علامات كبيرة لإنتاج السيارات في الجزائر ..وهذا ما قال الرئيس تبون حول مصنع رونو 

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمملثي الصحافة الوطنية عن فتح المجال لعلامات كبيرة لانتاج السيارات في الجزائر.

وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية أعطينا الإشارة الخضراء لعلامات كبيرة لانتاج السيارات.

وأضاف الرئيس بهذا الخصوص حددنا بعض أنواع السيارات التي ستنتج محليا بنسبة إدماج 40 بالمائة.

وأكد رئيس الجمهورية أن نسبة الإدماج تتطلب خلق شبكة مناولة عبر الوطن.

وأكد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص قائلا: “نريد انتاج سيارات عالمية محليا وعهد نفخ العجلات انتهى”.

حول مصنع رونو لإنتاج السيارات في الجزائر قال رئيس الجمهورية أن رونو لم تتخطى نسبة إدماج 5% منذ 7 سنوات.

وبخصوص عودة مصنع رونو قال رئيس الجمهورية أن عودته مرتبط بتحقيقه نسبة الإدماج التي طلبناها.