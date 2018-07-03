قرية إبكاران بتيزي وزو لوحة فنيّة صنعتها الطبيعة الخلاّبة

قرية ابكاران تحتضنها سلسلة صخرية موازية لسفوح جبال جرجرة ، ينبعث منها هواء نقي ممزوج بمناظر خلابة و هندسة معمارية تجمع بين الماضي و الحاضر.

لتشكّل منها لوحة فنيّة منحتها طابع سياحي مميّز الذي كان دافعا قويا لسكانها أن يعتنوا بها و جعلها لاتختلف عن المدن الحضرية الكبري.

إلاّ أنّ موقعها الجغرافي و علوها الذي يمتدّ على ارتفاع 1080م !و حتي بعدها الكبير من عاصمة الولاية.

لم يكن عائقا لهم ليقوموا بتهيئتها بوسائل حضرية إذ بإمكانياتهم الخاصّة قاموا بتعبيد الطرقات و ربط المنازل بمياه الشروب. ضف إلى ذلك الحملات التطوعيّة لتنظيف أرجاء القرية و أزقتها و تشييد فيها العديد من المرافق الرياضية و الثقافية.

و كلها عوامل جعلتها تفتك المرتبة الثالثة في مسابقة عيسات رابح لأنظف قرية لسنة 2017 .